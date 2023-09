Ao lado dos filhos, Patricia Abravanel comemora aniversário do marido com festa intimista

Nas redes sociais, a apresentadora Patricia Abravanel mostrou a festa intimista que organizou no aniversário do marido, Fábio Faria

Patricia Abravanel, de 45 anos, usou as redes sociais para dividir com os seguidores os detalhes da comemoração do aniversário do marido, o político Fábio Faria, que completa 46 anos de vida nesta sexta-feira, 1º.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a apresentadora do SBT mostra a festa intimista que preparou para o amado. Nas imagens, ela e os três filhos do casal, Pedro, de 8 anos, Jane, de 5, e Sênor, de 4, aparecem cantando o 'parabéns pra você' com um bolo de chocolate. A mesa também foi decorada com balões.

Ao dividir o momento, Patricia homenageou o marido. "Só tenho que agradecer por tudo que você é na minha vida, na vida dos nossos filhos e da minha família. Muitas felicidades, meu amor!", escreveu a artista no começo do texto.

E completou: "São dez anos comemorando o seu aniversário ao seu lado e te admiro e amo mais a cada dia. Que Deus continue te abençoando com sabedoria, graça, favor, amor, alegria e tudo mais que seu coração desejar!! Te amo muito!!", finalizou a mensagem.

Patrícia e Fabio estão juntos desde 2013. Os dois oficializaram a união em 2017, na mansão de Silvio Santos, pai da apresentadora, localizada no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A cerimônia íntima contou com a presença de cerca de 200 convidados.

Confira a publicação:

