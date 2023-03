Anitta faz 30 anos e é homenageada por famosos: ''Te amamos e admiramos''

Cantora Anitta está completando 30 anos nesta quinta-feira, 30, e ganha declarações de artistas e familiares nas redes sociais! Vem ver:

Dia de festa para a nossa Girl From Rio! Anitta está completando seus tão esperados 30 anos nesta quinta-feira, 30!

Em seu perfil no Instagram, Anitta celebrou a chegada do novo ciclo ao abrir álbum de fotos de criança e fez uma reflexão ao recordar sua história. "30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse 10 anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível. Mas não essa garotinha nessas fotos", iniciou ela.

A poderosa ainda ganhou homenagens de familiares e artistas nas redes sociais, como a cantora Lexa (27), que deixou sua mensagem para a amiga logo nas primeiras horas do dia da aniversariante.

"Hoje é o dia desse mulherão, minha irmã de alma que eu tenho a alegria de ter na minha vida… @anitta esse meio musical me presenteou com você! Minha best friend, nossa KIU, a animação em pessoa e minha amiga perfeita de viagem, nossa energia é de outro MUNDOOO! Parabéns!!! Amando passar com você o seu aniversário e te ver tão feliz e realizada na sua festa. Te amo! MUITO. Você merece as melhores coisas desse mundo. Aqui já é 00:00. AGITA, AGITA! No aniversário da @anitta", disse a funkeira.

Confira as homenagens para a Anitta:

Miriam Macedo, mãe de Anitta: "Feliz aniversário, filha! Muita saúde e proteção! Deus te abençoe! Nem acredito que já se passaram 30 anos! Quando soube que estava grávida há 30 anos, fiquei apavorada por estar passando por uma fase difícil, mas Deus é tão maravilhoso que fui fazer a ultra e fiquei sabendo que estava grávida de uma menina. Nesse momento toda preocupação sumiu da minha cabeça de tanta alegria que fiquei! Passei por tudo sem me abalar porque todos os dias você me mostrava como era fácil viver, só vê o lado bom das coisas! Você sempre foi e é a alegria da casa! Obrigada a Deus por ter você como filha! Te amo e aproveita o seu terceiro dia de aniversário "o dia real". Seja feliz!"

Renan Machado, irmão de Anitta: "Feliz aniversário, minha irmã, meu amor, minha parceira de vida!

Que seu dia seja perfeito como você merece! Parabéns pelo ser humano, pela mulher que você se tornou, que você é! Eu tenho orgulho demais de ver minha irmã mais nova voando tão alto e dando tanto orgulho não só pra mim, mas pra nossa família inteira, e, quem diria, pra um país inteiro. Como você mesmo disse hoje, VOCÊ É FODA PRA CARALHO, e se orgulhe muito disso, sim! Eu te amo demais".

Regina Casé (69), atriz: "VIVA, @anitta!! Hoje, dia 30, 30 anos dessa garota danada, braba!! Ela não é só a menina corajosa que encara essa montanha de trabalho todo dia… O que eu acho mais legal nela é que a montanha de risadas, a montanha de festa, de prazer, de namoro, de risadas é igual ou maior ainda! Toda vez que a gente se encontra, a gente ama muito, quebra muito, fala barbaridades e ri pra caramba!!! Anitta, feliz aniversário, você é demais!"

Fernanda Paes Leme (39), atriz e apresentadora: "Ela trintouuuuu e claramente seguiu malhando, já euuuu… mas realmente FOCO nunca faltou pra esse mulherão da porra! Seja feliz @anitta, caminhos abertos, paz cintilante e muito sucesso sempre! Te admiro demais! Eu amo esse bico que ela tá na foto hehehe reparem!"

David Brazil (53), promotor de eventos: "@anitta minha amiga de fé, minha irmã camarada, amiga de tantos caminhos e tantas jornadas, te desejo TUDO DE MELHOR NESTA VIDA, PRINCIPALMENTE SAÚDE, obrigado por TANTOS MOMENTOS MARAVILHOSOS QUE VOCÊ ME PROPORCIONA, TE AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOO".

Nicole Bahls (37), modelo e apresentadora: "Amiga, hoje é seu aniversário e estou passando pra te desejar toda felicidade do mundo, muitos e muitos anos de vida, saúde e paz. Te amo muito".

Péricles (53), cantor: "30 anos, e pra todos nós, que te amamos e admiramos, é apenas o começo. Parabéns @anitta! (Furacão tem nome de mulher e não é por acaso)"

Angélica (49), apresentadora: "Hoje é dia de celebrar mais um ano de vida da nossa querida @anitta! Uma artista talentosa, dedicada e cheia de personalidade, que tem conquistado o mundo com o seu trabalho incrível. Parabéns, Anitta! Que esse novo ciclo seja repleto de sucesso, saúde e amor. O mundo é seu, ‘’Aniraaa’’. Goooo!"

Silvero Pereira (40), ator: "@anitta Em 2019, numa premiação, a gente trocou algumas palavras e você me fez muito feliz ao permitir que esse fã pudesse estar alguns momentos próximo a ti. Amo seu trabalho, sua energia, sua autenticidade e, acima de tudo, sua alegria em ter sempre família e amigos por perto. Muito axé pra tu. Amor e Afetos..."

Anitta faz a terceira festa de aniversário em comemoração aos 30 anos

Festeira, Anitta fez três comemorações para contemplar sua idade e a última celebração foi ao lado de algumas amigas em um local reservado. Em seus stories no Instagram, a funkeira compartilhou alguns cliques do momento intimista ao lado de suas mais chegadas e entre elas estava a cantora Lexa - que nos últimos dias teve seu nome em alta por conta da polêmica envolvendo seu até então marido, MC Guimê, no BBB 23.

Com vários balões rosas e algumas pétalas na cama, Anitta surgiu curtindo o momento em grande estilo. Além dos enfeites personalizados para a comemoração, a famosa ainda teve um bolo delicado também de cor rosa.

