Anitta completa 30 anos e ganha homenagem da amiga Lexa: ''Minha irmã de alma''

Após celebrar os 30 anos na terceira festa de aniversário, cantora Anitta recebe declaração especial da amiga Lexa

Dia de festa para a cantora Anitta! Isso porque, nesta quinta-feira, 30 de março, a poderosa está completando mais um ano de vida!

Os tão esperados 30 anos da artista chegaram e ela foi surpreendida por uma declaração da amiga Lexa (27). Em seu perfil no Instagram, a funkeira compartilhou um vídeo reunindo diversos momentos ao lado da aniversariante do dia, durante viagens, shows e festas.

"Hoje é o dia desse mulherão, minha irmã de alma que eu tenho a alegria de ter na minha vida… @anitta esse meio musical me presenteou com você! Minha best friend, nossa KIU, a animação em pessoa e minha amiga perfeita de viagem, nossa energia é de outro MUNDOOO!", iniciou Lexa, que está curtindo viagem com Anitta.

"Parabéns!!! Amando passar com você o seu aniversário e te ver tão feliz e realizada na sua festa. Te amo! MUITO. Você merece as melhores coisas desse mundo. Aqui já é 00:00. AGITA, AGITA! No aniversário da @anitta", disse ainda ao legendar a postagem.

Confira a declaração de Lexa para Anitta:

Anitta faz terceira festa de aniversário

Festeira, Anitta fez três comemorações para contemplar sua idade e a última celebração foi ao lado de algumas amigas em um local reservado.

Em seus stories no Instagram, a funkeira compartilhou alguns cliques do momento intimista ao lado de suas mais chegadas e entre elas estava a cantora Lexa - que nos últimos dias teve seu nome em alta por conta da polêmica envolvendo seu até então marido, MC Guimê, no BBB 23.

Com vários balões rosas e algumas pétalas na cama, Anitta surgiu curtindo o momento em grande estilo. Além dos enfeites personalizados para a comemoração, a famosa ainda teve um bolo delicado também de cor rosa.

Exibindo os detalhes no clique, a cantora surgiu radiante e celebrou a data tão especial. "Finalmente 30", escreveu ela em inglês, já que é uma artista internacional conhecida mundialmente.

