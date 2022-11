Angélica mostra fotos inéditas do filho do meio e celebra aniversário: ''Amo demais''

Filho de Angélica, Benício, completou 15 anos de vida e apresentadora fez homenagem emocionante para o garoto

A família da apresentadora Angélica (48) está em festa nesta quinta-feira, 03! O herdeiro do meio, Benício Huck, está fazendo 15 anos e ganhou uma homenagem especial da mãe na rede social.

Exibindo fotos inéditas do garoto, a esposa de Luciano Huck (50) comemorou o aniversário do filho com muito amor e falando tudo o que sente por ele.

"Meu filho Amado fazendo 15 anos! Que idade linda e poderosa. E nesses 15 anos vivemos tanta coisa juntos! Tantas bençãos!", começou dizendo para o menino que já sofreu um traumatismo craniano após um acidente praticando wakeboard.

"E você sempre forte, apaixonado, apaixonante, amigo e interessado na vida! Obrigada filho, por ser meu Beni, por ter me escolhido pra ser sua mãe! Estou aqui pra você sempre! Te amo demais", agradeceu e declarou-se a loira.

Nos comentários da publicação, os internautas logo parabenizaram Benício e celebraram o momento com a família. "Que lindo! Saúde, amor, alegria e tudo de lindo pra ele", escreveu a cantora Sandy (39). "Misturinha linda de Angélica e Luciano", admiraram os fãs.

Angélica choca ao mostrar detalhes da festa luxuosa de 10 anos da filha

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 10 anos nas últimas semanas e ganhou uma grande festa para a data. Em sua rede social, a apresentadora impressionou ao exibir alguns registros do evento luxuoso.

Seguindo o estilo da herdeira e o sonho dela de ser uma artista da Broadway, a comemoração foi toda decorada no tema do teatro de Nova York. Muito brilho e itens artísticos fizeram parte do cenário da aniversariante que brilhou com um vestido roxo

Combinando com a filha, Angélica apareceu usando uma peça de roupa da mesma cor e também cheia de brilhos. "Há dez anos eu renascia como mulher! E a responsável por isso é essa menina sorridente, doce, educada, inteligente… que traz luz e amor para nossas vidas! Eva obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe! Te amo muito", declarou-se a famosa para a herdeira.

