Andressa Urach exalta pai de seu filho caçula após briga judicial: “Melhor pai”

Após perder a guarda do filho caçula, Léon, Andressa Urach presta homenagem ao ex-marido no Dia dos Pais

A modelo e influenciadora Andressa Urach surpreendeu ao declarar sua admiração pelo seu ex-marido e pai de seu filho caçula, Leon, o empresário Thiago Lopes. Depois de uma batalha judicial que resultou na perda da guarda do menino, a loira fez uma homenagem especial para celebrar o Dia dos Pais, neste domingo, 13.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thiago fez uma publicação para falar sobre a paternidade solo: “Como pai sou grato por meu filho estar nos meus braços, debaixo da minha proteção. Agradeço pelo privilégio de possuir todos os meios necessários para proteger quem eu amo”, o empresário iniciou.

“A minha força, coragem e sabedoria não vem de mim, mas do único Deus vivo. Nos meus braços nada te acontecerá”, Thiago legendou o clique em que aparece com bebê, que tem apenas um aninho, em seu colo. Mas nos comentários, o empresário foi surpreendido com uma declaração carinhosa da ex-mulher: “Feliz dia dos pais!”, Andressa começou.

“Você é o melhor pai que poderia ter escolhido para nosso filho. Amo vocês!!!”, a modelo se declarou e deixou os antigos atritos para trás. Vale lembrar que Andressa e Thiago tiveram uma separação conturbada em meio a acusações e uma disputa judicial pela guarda definitiva do menino, que foi concedida ao pai recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nunes Lopes (@thiago_lopes_oficial_10)

Além do pequeno Léon, Andressa também é mãe de Arthur Urach, de 18 anos, fruto de um antigo relacionamento. Recentemente, o rapaz causou polêmica ao relatar que trabalha ao lado da mãe na produção de conteúdo adulto para plataformas de assinatura. Além de trabalhar com a internet, a modelo também é dançarina em uma boate no Rio Grande do Sul.

Andressa Urach revela como foi 'ficada' com Neymar Jr:

A modelo Andressa Urach surpreendeu ao contar que já ficou com o jogador de futebol Neymar Jr no passado. A influenciadora digital contou que os dois tiveram uma noite juntos após ela deixar o reality show A Fazenda 6, da Record TV, no ano de 2013, e fez questão de revelar detalhes íntimos da ‘ficada’ com o craque.