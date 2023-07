Andressa Urach revela porque perdeu a guarda do filho caçula: 'Infelizmente'

Após perder a guarda do filho caçula para o pai do menino, Andressa Urach abre o coração: 'Está sendo bem cuidado'

A modelo e influenciadora digital Andressa Urach surpreendeu ao falar sobre a notícia de que perdeu a guarda do filho caçula, Leon, para o pai do menino, Thiago. De acordo com o colunista Leo Dias, ela falou sobre o assunto nas redes sociais e contou como lida com a decisão do juiz.

"Eu não estou com ele porque eu não quero, até porque eu criei o Arthur junto comigo a vida inteira, carregando minha mãe para cima e para baixo, para minha mãe me ajudar a cuidar dele enquanto eu trabalhava. E assim seria com o Leon também, mas infelizmente eu perdi a guarda para o Tiago por causa do meu problema psiquiátrico, por causa da bipolaridade", disse ela.

E completou sobre o fim do seu casamento e o acordo com o ex sobre a criação do filho. "Mas depois de algum tempo, eu e ele, a gente acabou se acertando e entramos num acordo. Hoje ele está sendo bom pai e está sendo muito bem cuidado. Então, durante a semana ele fica com ele [pai] e aos finais de semana eu vejo o Leon. (…) mas todos os finais de semana eu tenho ficado com o Leon", declarou.

Por fim, Urach falou sobre como se sente. "Já chorei, já sorri, mas não tenho o que fazer. Então hoje, analisando tudo, eu e o Thiago, a gente conversou, chegamos em acordo, eu pago pensão e vejo o Leon no final de semana. E é isso. Não é uma coisa fácil de falar. Eu nem falo pra não chorar. Então eu evito falar sobre isso", afirmou.

Pai do filho de Andressa Urach falou sobre a guarda

Na semana passada, o empresário Thiago Lopes anunciou que conseguiu a guarda unilateral de Leon, filho que é fruto de seu casamento com Andressa Urach. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais anunciando a conquista.

A disputa pela guarda do pequeno começou em fevereiro, quando ele conseguiu uma autorização judicial provisória para criar o filho. Desde então, a modelo tem feito visitas semanais ao filho. Agora, ele terá o controle definitivo.

"Guarda unilateral concedida ao papai", disse o empresário nas redes sociais. Ele não deu detalhes sobre a situação envolvendo os dois e nem esclareceu qual será o papel de Urach na criação do filho que nasceu em fevereiro de 2022.