Andressa Urach perde a guarda do filho de forma definitiva: "Concedida ao papai"

Andressa Urach perde a guarda do filho; anúncio foi feito pelo ex-marido nas redes sociais

O empresário Thiago Lopes anunciou nesta segunda-feira, 17, que conseguiu a guarda unilateral de Leon, filho que é fruto de seu casamento com Andressa Urach. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais anunciando a conquista.

A disputa pela guarda do pequeno começou em fevereiro, quando ele conseguiu uma autorização judicial provisória para criar o filho. Desde então, a modelo tem feito visitas semanais ao filho. Agora, ele terá o controle definitivo.

"Guarda unilateral concedida ao papai", disse o empresário nas redes sociais. Ele não deu detalhes sobre a situação envolvendo os dois e nem esclareceu qual será o papel de Urach na criação do filho que nasceu em fevereiro de 2022.

Recentemente, Andressa Urachcontou detalhes de como estava se sentindo com a decisão da Justiça. "Está sendo bem difícil para mim, também, pois a guarda temporária ficou com ele. E, ao que tudo indica, a guarda vai acabar ficando com ele, porque ele é um homem muito inteligente, um oficial de justiça... e eu dei motivos para isso", disse ela, e completou: "Hoje está estável. Faço acompanhamento uma vez por mês. Hoje tenho qualidade de vida".

Veja:

Andressa Urach vive novo affair

Em março, a musa Andressa Urach contou que está apaixonada por um argentino, chamado Adonai, e que eles ainda não estão namorado, apenas se conhecendo. Em um vídeo em seu canal no YouTube, ela contou que eles se conhecer por meio de uma amiga em comum em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

"Eu encontrei um affair. Conheci uma pessoa super legal, que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça. porque, gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo, com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon. Eu conheci um amigo da Rebeka, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo superbem. Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada", disse ela.