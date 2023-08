Andressa Urach revela como foi 'ficada' com Neymar Jr

Andressa Urach surpreende ao contar detalhe de noite com Neymar Jr após sair de A Fazenda, da Record TV

A modelo Andressa Urach surpreendeu ao contar que já ficou com o jogador de futebol Neymar Jr no passado. Ela contou que os dois tiveram uma noite juntos após ela deixar o reality show A Fazenda 6, da Record TV, no ano de 2013.

O assunto surgiu quando ela conversava com seus fãs nas redes sociais e ela decidiu contar sobre como foi a noitada com o atleta.

"Já peguei o Neymar logo que eu saí da Fazenda e o negócio foi bom (risos). Faz tempo! Vão saber agora! Babado... Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava em São Paulo. Mas faz tempo!", disse ela.

Andressa Urach fala sobre a guarda do filho caçula

Há pouco tempo, a modelo e influenciadora digital Andressa Urach surpreendeu ao falar sobre a notícia de que perdeu a guarda do filho caçula, Leon, para o pai do menino, Thiago. De acordo com o colunista Leo Dias, ela falou sobre o assunto nas redes sociais e contou como lida com a decisão do juiz.

"Eu não estou com ele porque eu não quero, até porque eu criei o Arthur junto comigo a vida inteira, carregando minha mãe para cima e para baixo, para minha mãe me ajudar a cuidar dele enquanto eu trabalhava. E assim seria com o Leon também, mas infelizmente eu perdi a guarda para o Tiago por causa do meu problema psiquiátrico, por causa da bipolaridade", disse ela.

E completou sobre o fim do seu casamento e o acordo com o ex sobre a criação do filho. "Mas depois de algum tempo, eu e ele, a gente acabou se acertando e entramos num acordo. Hoje ele está sendo bom pai e está sendo muito bem cuidado. Então, durante a semana ele fica com ele [pai] e aos finais de semana eu vejo o Leon. (…) mas todos os finais de semana eu tenho ficado com o Leon", declarou.

Por fim, Urach falou sobre como se sente. "Já chorei, já sorri, mas não tenho o que fazer. Então hoje, analisando tudo, eu e o Thiago, a gente conversou, chegamos em acordo, eu pago pensão e vejo o Leon no final de semana. E é isso. Não é uma coisa fácil de falar. Eu nem falo pra não chorar. Então eu evito falar sobre isso", afirmou.