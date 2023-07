Filho de Andressa Urach revela que filma conteúdo adulto da mãe: “Decisão dela”

Como assim? Filho de Andressa Urach choca web ao revelar que é responsável por filmar e fotografar conteúdo adulto da mãe

A modelo e dançarina Andressa Urach se envolveu em mais uma polêmica nesta terça-feira, 18. É que seu primeiro filho, Arthur Urach, abriu o jogo com os seguidores em suas redes sociais e revelou que é responsável por filmar e fotografar o conteúdo adulto que a loira vende em uma plataforma de assinantes.

Arthur, que acabou de completar 18 anos, fez a revelação ao responder uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial do Instagram: "Arthur, é você que filma o Only da Andressa?”, um seguidor questionou. O rapaz não hesitou em responder mostrou que tem orgulho da produção de conteúdo: "Yep, sou muito fod* nas fotos, né?”, ele escreveu.

Chocados, alguns seguidores pediram mais detalhes sobre a produção: "Você não sente vergonha da sua mãe se vender, você filma ela assim?", dizia uma das mensagens. Arthur aproveitou para mostrar que apoia as escolhas de Andressa: "Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela", respondeu o garoto, que é emancipado desde os 16 anos.

Filho de Andressa Urach revela que filma conteúdo adulto da mãe - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que recentemente, a dançarina também causou ao receber o filho em uma boate de entretenimento, quando ele ainda tinha 17 anos: “Olha quem veio se divertir”, a loira legendou uma selfie em que apareceu uniformizada como dançarina ao lado do rapaz, no estabelecimento em que trabalha, localizado no Rio Grande do Sul.

Andressa Urach perde a guarda do filho caçula de forma definitiva:

O empresário Thiago Lopes anunciou nesta segunda-feira, 17, que conseguiu a guarda unilateral de Leon, que é fruto de seu casamento com Andressa Urach. A disputa pela guarda do pequeno começou em fevereiro, quando ele conseguiu uma autorização judicial provisória para criar o filho. Antes, a dançarina poderia visitar o filho semanalmente. Agora, o pai do bebê tem o controle definitivo.