Como assim? Andressa Urach é criticada pelo ex-marido após receber o filho na boate em que trabalha

Andressa Urach causou polêmica na web na noite da última sexta-feira, 08! É que a ex-modelo e dançarina usou as redes sociais para contar que recebeu seu filho, Arthur, na boate de entretenimento adulto em que trabalha. O detalhe é que o primogênito da loira tem apenas 17 anos, emancipado desde os 16.

Em um vídeo publicado em seu stories, Andressa aparece com o figurino para a noite de trabalho e posa ao lado do filho, que aparece sorridente: “Olha quem veio se divertir”, escreveu a ex-modelo, que voltou a trabalhar como dançarina após abandonar a igreja e viver algumas polêmicas com seu ex-marido, Thiago Nunes Lopes.

Andressa Urach gera polêmica após levar o filho menor de idade para boate - Reprodução/Instagram

O empresário, inclusive, fez questão de detonar a atitude da loira em suas redes sociais: "Eutímica do ponto de vista psiquiátrico? O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no p*teiro para olhar a mãe se esfregando com outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental”, ele disparou.

“Essa pessoa é uma agressão para sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade (...) Paciente psiquiátrico bebendo. E ainda quer 'criar' (entregar pra estranhos) um bebê”, ele criticou o comportamento e até citou seu filho com a dançarina, o pequeno Léon, que tem apenas um ano e está sob sua guarda.

Andressa Urach gera polêmica após levar o filho menor de idade para boate - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Andressa e Thiago se divorciaram em novembro, em meio a um término conturbado. Após a separação, a dançarina ficou internada em uma clínica de repouso e recentemente anunciou que voltaria a trabalhar em uma boate em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Andressa Urach dá close na virilha para mostrar bronzeado:

Além de voltar a trabalhar em boates de entretenimento, Andressa Urach também compartilha conteúdos sensuais em suas redes sociais. Recentemente, a modelo deixou os seguidores malucos ao publicar uma série de registros nos quais surge usando um biquíni de fita. Inclusive, ela fez questão de mostrar o resultado e deu um close em suas partes íntimas.