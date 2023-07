Andressa Urach tira a fita e dá close na virilha para mostrar bronzeado: "Adorei"

Andressa Urach tira a fita e protagonzia momento ousado nas redes sociais; veja

A modelo Andressa Urach deixou os seguidores impactados nesta sexta-feira, 7, ao publicar uma série de registros de suas redes sociais nos quais surge usando um biquíni de fita. Ela foi renovar o bronzeado e fez questão de mostrar o resultado.

Em um vídeo ousado e sem filtros, ela tirou a fita que cobria o corpo e mostrou um corpo bem dourado pelos produtos utilizados durante o procedimento. Ela ficou radiante e feliz com a marquinha que conquistou.

"Vim aqui fazer um bronze, estou com acelerador no corpo, mas quero mostrar para vocês esse bronze. Olha isso, que coisa mais linda, que perfeição. Perfeito, muito bom, amei, como sempre", disse ela, enquanto puxava o adesivo.

Feliz da vida, Andressa Urach seguiu mostrando os detalhes de seu corpão e deu até um close na virilha. "Amei minha marquinha", completou ela que recentemente voltou a trabalhar em uma boate em Porto Alegre, cidade na qual ela começou a carreira. Antes, ela havia se convertido ao evangelho.

Veja:

FÉ NA GRAÇA DO SENHOR, garante modelo

Na última semana, Andressa Urach afirmou que havia remontado sua relação com Deus, e por isso, decidiu excluir sua plataforma de conteúdos adultos pagos. “Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, disse ela visivelmente emocionada.

"Me coloquem em suas orações para que eu consiga vencer a mim mesma, a minha carne [...] É abrir mão de um dinheiro que é bem rápido e fácil, mas para a alma traz dores, traz culpa, acusação, peso. Uma vez que você conhece a palavra, viver fora da vontade de Deus é torturante", completou a modelo, em um vídeo compartilhado em seu canal do YouTube.