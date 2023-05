Andressa Urach chora ao apagar conta em plataforma de conteúdo adulto

Andressa Urach retomou relação com Deus e resolveu parar de produzir conteúdo adulto

A criadora de conteúdo Andressa Urach afirmou que retomou sua relação com Deus, e por isso, excluiu sua plataforma de conteúdos adultos pagos.

Em seu canal no Youtube, ela fez um vídeo explicando por que está deixando a fonte de renda para trás: “Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, disse ela visivelmente emocionada.

"Me coloquem em suas orações para que eu consiga vencer a mim mesma, a minha carne (...) É abrir mão de um dinheiro que é bem rápido e fácil, mas para a alma traz dores, traz culpa, acusação, peso. Uma vez que você conhece a palavra, viver fora da vontade de Deus é torturante", disse

Ela ainda agradeceu os fãs fiéis pelo apoio em suas empreitadas. “Obrigada por estarem aqui, comigo, no YouTube, muito obrigada, pois sei que tem pessoas que realmente torcem por mim, pessoas com coração lindo, pessoas de Deus, pessoas que mesmo eu sendo doidinha nunca me abandonaram”, desabafou.

Andressa Urach disse que foi usada pela igreja

Em outra ocasião, durante um podcast, ela contou que deu boa parte de seu dinheiro à igreja.“Fui mais usada na igreja do que na prostituição. Na prostituição eu ganhava, na igreja eu só perdia”, contou.

Ela ainda detalhou a perda milionária: “Eu dei um Porsche Cayenne, uma Land Rover, jóias, bolsas”. A loira, que afirma já ter tido uma noite com Cristiano Ronaldo, explicou porque deu seus bens materiais.

“Existe uma reunião, chamada de Fogueira Santa, que acontece a cada seis meses. Nela, eles pedem para você sacrificar tudo, para dar o seu melhor a Deus e aí você acaba se desfazendo do que tem. Minha mãe me recriminava, mas eles dizem que isso é o diabo. Foi aos poucos”, explicou.