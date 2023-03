Andréia Horta faz linda declaração para o pai: ''Nunca permitiu que eu não fosse independente''

Atriz Andréia Horta posta vídeo divertido e presta homenagem ao comemorar o aniversário de seu pai, Marcos Horta

A atriz Andréia Horta (39) usou as redes sociais na quarta-feira, 01, para parabenizar seu pai, que completou mais um ano de vida!

Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou um vídeo divertido com um filtro no rosto de Marcos Horta e prestou uma linda homenagem no aniversário dele. Ao legendar a publicação, ela ressaltou que sempre teve o apoio do pai, que promoveu sua conexão com as artes desde pequena.

"Feliz aniversário para o meu pai!!! Sempre me levou ao teatro. Criança, eu fascinada frequentava as coxias das peças que ele fazia. Sempre me levou ao cinema. Sempre me ensinou a conquistar as coisas com minha força de trabalho. Nunca permitiu que eu não fosse independente financeiramente. Muito obrigada por tudo isso! Pai, te amo!!", declarou Andréia no post.

Confira a declaração de Andréia Horta para o pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)

Andréia Horta celebra um ano de relacionamento com Ravel Andrade

Os atores Andréia Horta e Ravel Andrade (29) deixaram os seguidores completamente apaixonados! Recentemente, os artistas trocaram juras de amor para celebrar um ano de relacionamento.

“Assisto a todo instante enfeitiçada a beleza de Ravel no mundo. Um ano-luz, amor total, flecha de ouro, pérola, esplendor, essa coisa de sermos românticos a vontade, dá delírio, nossa casa, casa em festa, nossa estrada, glória a deuses, que calor, que louvor, galopa meu coração de leão, foguete não dá ré, que tal um samba? Contigo, sim", declarou ela.

O ator prontamente comentou o post da amada: "Meu amor! Feliz! Que sorte eu tenho. Meu coração é todo seu! Te amo muito!”, escreveu ele.

