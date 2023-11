Ana Hickmann se derrete ao comemorar o aniversário do afilhado: "A dinda te ama"

A apresentadora Ana Hickmann prestou uma linda homenagem no aniversário do afilhado, Francisco

Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial ao sobrinho e afilhado, Francisco. O menino, filho de Isabel Hickmann e Arlindo Conde, completou cinco anos de vida nesta segunda-feira, 6, e ela fez questão de parabenizá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, postou uma sequência de cliques com o aniversariante, incluindo algumas de quando ele era pequenininho, e demonstrou todo seu amor por ele.

"Dia 06 de novembro foi o dia que você escolheu para trazer luz, alegria e muito amor pra nossa vida!!! O tempo voa, hoje você completa 5 aninhos!!! A Dinda te ama muito, Francisco. Que papai do céu sempre te proteja, você merece toda a felicidade e amor desse mundão! Feliz aniversário!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Vale lembrar que Ana Hickmann é mãe de Alexandre, fruto de seu casamento com o empresário Alexandre Correa. O herdeiro do casal completou nove anos em março, e ganhou uma festa intimista para celebrar a data.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann relembra preconceito após se tornar apresentadora de TV

Em participação no podcast CARAS, Ana Hickmann relembrou o preconceito que sofreu após se tornar apresentadora de TV. Ela contou que após alguns anos de carreira, começou a pensar no que iria trabalhar no futuro, quando não pudesse mais ser modelo. A loira disse que sempre gostou de se desafiar, até que se tornou apresentadora do programa Hoje em Dia.

"Sempre teve o preconceito: modelo tinha a cabeça vazia, sem conteúdo, sem nada. A nossa profissão nunca nos exigiu falar. A gente atuava como cinema mudo. Nunca ninguém deu texto, então a gente vai entregar aquilo que o mercado pede. Tínhamos essa barreira", disparou ela, falando sobre as limitações de idade para as modelos na época. Confira a entrevista completa!