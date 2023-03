Com festa intimista, Ana Hickmann e Alexandre Correa comemoram aniversário de 9 anos do filho

O filho de Ana Hickmann e Alexandre Correa completou 9 anos e comemorou a data especial ao lado dos pais

Dia de festa! Alexandre, filho de Ana Hickmann (42) e Alexandre Correa, completou nove anos de vida nesta terça-feira, 7, e comemorou a data especial com uma festa intimista.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da celebração em família. Na gravação, o menino aparece com seu bolo de aniversário, todo de chocolate e decorado com confetes coloridos, e após o 'parabéns pra você', ele fez um pedido e soprou as velinhas.

Ao dividir o registro, a mamãe coruja se declarou para o herdeiro. "Feliz aniversário, filho!!!!! Mamãe e papai te amam muito!!!!!", afirmou ela na legenda da publicação.

Mais cedo, Ana prestou uma linda homenagem para Alexandre. A apresentadora publicou uma sequência de fotos agarradinha com o herdeiro e o parabenizou. "Meu menino do sorriso doce, coração valente, gigante de amor e carinho. Meu filho querido, meu maior presente de Deus. Hoje você completa 9 anos!!!!!! Juro que as vezes custo acreditar que você já está um mocinho. Nosso grande explorador e aventureiro feliz aniversário Alezinho!!! Te amo muito!!", disse ela.

Alexandre também fez questão de homenagear o herdeiro nas redes sociais. O empresário postou um vídeo com vários momentos com o filho, desde quando ele era bebê, e comemorou a data. "Hoje é um dia muito especial para a nossa família, dia em que o Alezinho completa 9 anos. Passa um filme na minha cabeça, parece que o tempo voou. Você se tornou um menino forte, valente, saudável e que só me dá orgulho. Meu filho, poder acompanhar seu crescimento é o melhor presente que eu poderia ganhar. Estarei sempre aqui para te proteger. Te amo, alemão!", escreveu ele.

Confira as publicações de Ana Hickmann e Alexandre Correa no aniversário do filho:

