Natália Toscano faz ensaio especial de Dia das Mães ao lado dos filhos

“Uma montanha-russa de emoções intensas”, disse Natália Toscano; a influencer, que é esposa de Zé Neto, posou ao lado de José, de 6, e Angelina, de 4

Natália Toscano, esposa do sertanejo Zé Neto, posou para um ensaio especial de Dia das Mães ao lado dos filhos José, de seis anos, e Angelina, de três. E para deixar o ensaio em comemoração a um dia tão especial a influencer também posou ao lado da mãe, Sílvia Regina.

A esposa do sertanejo abriu o coração e falou sobre como virar mãe se tornou uma experiencia transformadora em sua vida: “A maternidade é uma jornada que realmente transforma a vida de uma mulher de maneiras indescritíveis. Desde o momento do nascimento, uma conexão única e poderosa se estabelece entre mãe e filho, um amor que transcende todas as barreiras. É uma montanha-russa de emoções intensas, desde a alegria contagiante ao ver o sorriso dos nossos pequenos até a angústia de vê-los chorar”.

Natália também falou sobre seu relacionamento com os filhos: “Ser mãe é viver com um coração constantemente cheio de amor e preocupação, um desejo inabalável de proteger e cuidar a todo momento. Com a chegada dos meus amores, José Filho e Angelina, descobri uma força interior que nem sabia existir, tornando-me uma mulher mais forte em todos os aspectos da vida. E celebrar o Dia das Mães junto à nossa família, no nosso lar acolhedor e amado, é simplesmente a melhor forma de comemorar essa jornada incrível que é a maternidade”, finalizou.

Natália Toscano conta planos para terceiro filho

Celebrando o Dia das Mães com um churrasco neste domingo, 12, ela também reflete sobre as alegrias e desafios da maternidade. "Tenho vontade sim de ter mais filhos, não temos nada programado", conta Toscano, em entrevista à CARAS Brasil. "Antes não tinha, mas agora começou a despertar essa vontade, quem sabe vem o terceiro por aí", completa.

A influenciadora conta que decidiu celebrar o Dia das Mães em sua casa, ao lado de Zé Neto, dos filhos e de sua família —já que eles não se reúnem há algum tempo.