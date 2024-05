Ney Matogrosso e Majur participam da série ‘De Toda Cor’, da GloboNews

Ney Matogrosso e Majur falam sobre a diversidade e os avanços da comunidade LGBTQIA+ em entrevistas na série ‘De Toda Cor’, da GloboNews

O cantor Ney Matogrosso e a cantora Majur são alguns dos entrevistados da série De Toda Cor, do Jornal das Dez, GloboNews. O projeto faz homenagem para o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, que é celebrado no dia 17 de maio. Por isso, o telejornal criou a série de quatro episódios para trazer dados sobre a violência contra as pessoas LGBTQIA+, os avanços na sociedade e a importância da diversidade.

Em sua entrevista, o cantor contou sobre sua representatividade para a causa. “Eu entendo a importância do que eu fiz para a comunidade (LGBTQIA+), mas eu não fiz pensando em nada. Eu fiz para defender o meu espaço no Planeta Terra", afirmou.

Por sua vez, Majur declarou: "As pessoas não fazem ideia do que é estar neste corpo, do que é ir à rua e as pessoas acharem esquisito. Eu não consigo parar de dizer quem eu sou, de defender quem eu sou, até que eu morra. Afinal, não tem outra forma. Enquanto todo mundo – cis – está vivendo suas vidas normalmente, eu estou tentando viver, brigando para viver, resistindo para viver".

A série será exibida a partir de 13 de maio, segunda-feira, e terá quatro episódios inéditos.