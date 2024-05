Modelo, Júlia Pereira revela mudança de planos para Dia das Mães após enchentes no RS

Devido às enchentes que tomaram o RS, a modelo e influenciadora gaúcha Júlia Pereira precisou mudar os planos para o Dia das Mães; saiba como

Na última semana, o Brasil foi surpreendido pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul. Com famílias perdendo suas casas e pessoas ilhadas na região, muitos se mobilizaram para prestar auxílio às vítimas. Algo que também mudou foram os planos dos gaúchos. A modelo e influenciadora digital Júlia Pereira compartilhou quais são suas ideias para comemorar o Dia das Mães após o ocorrido.

Júlia é gaúcha e mãe de Suzanne, de 3 anos de idade, e Camille, de apenas 3 meses. Apesar de morar em São Paulo, sua família reside no estado que foi tomado pelas fortes chuvas. "Nossa, fiquei muito triste com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas a minha família está bem, graças a Deus. Vamos tentar reerguer a cidade dentro do possível e rezar pelas outras famílias e cidades afetadas.", disse ela em comunicado à assessoria de imprensa.

A modelo também contou sobre como irá comemorar o Dia das Mães, agora que está impossibilidada de visitar os pais e a irmã no Rio Grande do Sul. "Estava pensando anteriormente em passar até no Rio Grande do Sul, mas agora é impossível. Também não vou conseguir trazer meus pais para cá, então vou passar aqui em São Paulo com a família. Vou passar o dia com as minhas pequenas".

E continuou: "É o meu primeiro Dia das Mães com as duas, nem acredito nessa bênção! Vai ser um domingo com certeza de muito amor. Vamos reunir a família do Neto. Na verdade, a família da minha sogra, a Fa, vamos comemorar juntos, celebrar a vida", afirmou, esperançosa.

Júlia aproveitou para refletir sobre a lição que os últimos acontecimentos trouxeram. "Depois de todos esses acontecimentos, a gente dá ainda mais valor para a vida e estar junto com a família. Estou morrendo de saudade dos meus pais e da minha irmã. Já estava com saudades, agora com isso... Nossa, sabe, vontade de abraçá-los. Queria muito abraçar minha mãe nesse Dia das Mães. Mas em breve, se Deus quiser, vou conseguir vê-la. Estou muito feliz sendo mãe de duas meninas maravilhosas, que são a maior bênção da minha vida.", finalizou.

Confira fotos de Júlia Pereira com as filhas, Suzanne e Camille:

