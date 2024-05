E o João Guilherme? Bruna Marquezine surge agarradinha com cantor internacional

Em meio de boatos sobre romance com João Guilherme, Bruna Marquezine surge agarradinha com cantor internacional famoso; saiba quem é!

A vida da atriz Bruna Marquezine está super agitada nos últimos tempos! Após ser conectada com o ator João Guilherme, filho de Leonardo, a artista apareceu agarradinha com um cantor internacional: Omar Apollo.

Em seu perfil oficial do TikTok, Omar, que recentemente esteve no Brasil como atração do Lollapalooza Brasil 2024, compartilhou alguns cliques abraçado com Marquezine. As fotos, inclusive, aparentam ter sido tiradas durante a passagem do cantor no festival de música em São Paulo.

Junto com os cliques, o artista adicionou trechos de sua música Dispose of Me. A letra diz: "Temos muita história, então não se livre de mim'. Na legenda, Omar ainda disparou: "Talvez eu tenha que voltar para o Brasil".

Após a viralização das fotos, os fãs de Bruna Marquezine se questionaram sobre o status de relacionamento da atriz. Isso devido aos boatos dela estar vivendo um suposto romance com João Guilherme. Recentemente, o ator confirmou que estava apaixonado e, logo em seguida, surgiu abraçado com a estrela de Besouro Azul em encontro com os amigos.

📸 | “Talvez eu tenha que voltar para o Brasil”. Omar Apollo com Bruna Marquezine via tik tok. pic.twitter.com/wECmlqffEx — QG Marquezine (@QGMarquezine) May 10, 2024

João Guilherme se declara publicamente para Bruna Marquezine

Ela é o ‘xuxuzinho'! João Guilherme surpreendeu com uma declaração em meio aos rumores de um romance com Bruna Marquezine. Depois que a atriz brasileira fez sua estreia no baile do Met Gala 2024, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos, ele fez questão de elogiá-la publicamente em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna compartilhou alguns cliques posando no tapete verde do evento tradicional. Além de ganhar muitos comentários com ‘xuxuzinho’, o apelido que teria ganhado do ator, João Gui também figurou entre as mensagens e deixou um elogio apaixonado para a suposta namorada: ‘Fascinante’, ele se derreteu.

E o filho do cantor Leonardo não parou por aí! João ainda compartilhou as fotos da atriz em sua própria conta na rede social, adicionando um emoji de troféu para elogiar Marquezine. É claro que os apoiadores do casal foram à loucura e intensificaram ainda mais os rumores de um possível romance, que circulam há meses.

Clique aqui e confira!