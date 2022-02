Ana Hickmann e Alexandre Correa celebram 24 anos de casamento: ''Juntos até o infinito''

Apresentadora Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, trocaram declarações no aniversário de casamento e Dia de São Valentim

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 09h45 - Atualizado às 10h19

A apresentadora Ana Hickmann(40) usou suas redes sociais para comemorar a união com Alexandre Correa (50)!

Nesta segunda-feira, 14, o casal está completando 24 anos de casados e também é celebrado o Valentine's Day ou Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados em boa parte dos países ocidentais.

Em seu feed no Instagram, a loira publicou uma série de registros ao lado do amado e com o herdeiro, Alexandre (7), e se declarou para o empresário nas bodas de opala, relembrando o primeiro beijo.

"14 de fevereiro de 1998, dia em que começamos nossa família. Já são 24 anos de casamento!! Nos conhecemos em 1996, naquela noite do nosso primeiro beijo não conseguia imaginar que nossa história seria assim. Te amo @alewin!", escreveu Ana Hickmann na legenda da postagem.

"Juntos até o infinito. Obrigado por tudo que fez por nós, por ser uma esposa tão perfeita, amo você", declarou Alexandre nos comentários.

Alexandre também homenageou a esposa em seu perfil. "Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida! 24 anos juntos - brigamos como todo casal, mas o nosso amor sempre vence no final! Obrigado por tudo, @ahickmann. Minha família, minha base. Te amo!", escreveu ele.

Ana Hickmann faz jantar luxuoso em sua mansão

No domingo, 13, Ana Hickmann preparou um jantar luxuoso em sua mansão para familiares e amigos. Ela contou que quando se casaram no civil, chegaram a falar que o relacionamento não duraria. "Que noite mágica! Poder comemorar nossos 24 anos de casamento foi único! Família reunida. Nem nos nossos sonhos mais incríveis imaginamos viver uma noite assim", disse ela.

Confira a declaração de Ana Hickmann para Alexandre Correa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)