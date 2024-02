Ana Furtado celebra aniversário de 80 anos de sua mãe: "Minha rainha"

Em suas redes sociais, Ana Furtado celebra o aniversário de 80 anos de sua mãe, Dona Sonia, em almoço intimista; confira as fotos!

A apresentadora Ana Furtado comemorou uma data especial para sua família na última terça-feira, 13. Sua mãe, Dona Sonia, completou 80 anos de vida e decidiu celebrar o marco com um almoço intimista ao lado de sua filha.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de Boninho compartilhou uma selfie com sua mãe para lhe homenagear em seu aniversário. Ana também mostrou um vídeo cantando parabéns para a matriarca, com direito a uma deliciosa sobremesa de chocolate.

Na legenda, ela celebrou o aniversário e deixou uma linda mensagem para Sonia. "Ontem a minha RAINHA completou 80 anos! Que presente é poder celebrar a sua vida! Viva!!! Viva sua alegria, sua saúde, seu amor! Viva Dona Sonia!!! Te amo", escreveu Ana.

Nos comentários, seus seguidores se impressionaram com a beleza e a jovialidade da aniversariante. "Que mulher linda", disse Tata Werneck."Meu Deus. Que maravilhosa. Por favor, qual segredo???? O que ela come e bebe? Quais cuidados de beleza?", questionou um internauta. "80 anos? Tem certeza que não errou o número? Achei que ela tinha uns 50 no máximo!", disparou outro.

Confira a publicação:

Boninho toma vinho caríssimo no final do Carnaval

Nesta quarta-feira, 14, o diretor de TV Boninho celebrou mais um fim de Carnaval em grande estilo. Em sua mansão no Rio de Janeiro, o Big Boss do BBB abriu uma garrafa de vinho luxuosa para aproveitar o momento de comemoração e mostrou a foto nas redes sociais.

Boninho escolheu um vinho francês, chamado Château Lynch-Bages, da sagra de 2006, que possui aroma de frutas pretas profundas e amanteigadas, notas de cedro e caráter fresco e mentolado. De acordo com o site Terra, a garrafa da bebida é vendida pelo valor de quase R$ 1.700.

“Depois da folia… Saúde para todo mundo!”, disse ele na legenda do post. Então, o apresentador Tadeu Schmidt brincou com o amigo. “Guarda um golinho para mim!”, escreveu nos comentários.