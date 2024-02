Boninho toma vinho caríssimo no final do carnaval. Saiba o preço

O diretor de TV Boninho surpreendeu ao abrir um vinho caro para celebrar o fim de mais um Carnaval. Confira qual é o valor da garrafa

O diretor de TV Boninho celebrou o fim de mais um Carnaval em grande estilo. Em sua mansão no Rio de Janeiro, o profissional abriu uma garrafa de vinho luxuosa para aproveitar o momento de comemoração e mostrou a foto nas redes sociais.

Boninho escolheu um vinho francês, chamado Château Lynch-Bages, da sagra de 2006, que possui aroma de frutas pretas profundas e amanteigadas, notas de cedro e caráter fresco e mentolado. De acordo com o site Terra, a garrafa da bebida é vendida pelo valor de quase R$ 1.700.

“Depois da folia… Saúde para todo mundo!”, disse ele na legenda do post. Então, o apresentador Tadeu Schmidt brincou com o amigo. “Guarda um golinho para mim!”, escreveu nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Sonia Abrão elogia atitude de Boninho

A apresentadora Sonia Abrão vibrou com uma atitude do diretor Boninho neste domingo, 11. Ele foi um dos responsáveis pela permanência de Davi no BBB 24, da Globo, após o rapaz ter uma crise logo cedo neste domingo.

Davi ameaçou apertar o botão da desistência e pedir para sair do jogo. Porém, ele teve uma conversa sincera com Boninho no confessionário e alguns trechos vazaram na internet. Com isso, o rapaz mudou de ideia e decidiu ficar.

Nas redes sociais, Sonia contou que adorou a atitude do diretor. “E aí a gente faz o quê? Solta o grito: ‘Obrigada, Boninho!’. Que drible! Que golaço! Tudo o que a gente queria era que o Davi ficasse! E ele ficou! Sou só aplausos”, escreveu ela.