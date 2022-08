Amaury Nunes alfineta Karina Bacchi em nova declaração: “Pai é quem cuida”

No Dia dos Pais, ex-futebolista Amaury Nunes escreve texto com desabafo e diz que paternidade não deve ser definida por papel

Amaury Nunes, ex-marido da apresentadora Karina Bacchi, que criou o filho da apresentadora e o considera seu próprio filho, usou as redes sociais na tarde deste domingo, 14, para fazer um desabafo em um texto de Dia dos Pais.

Através do Instagram, ele compartilhou um clique ao lado do seu pai e fez uma linda homenagem, mas não perdeu a oportunidade de deixar uma mensagem sobre a situação que está passando. No texto, ele disse que paternidade não deve ser medida por um pedaço de papel.

“Parabéns pelo dia de hoje, pai. Obrigado por ter sido sempre tão presente e ter me ensinado os principais valores dessa vida. Você é um grande exemplo para mim. Te amo”, iniciou ele. “

Sem conseguir ver o menino desde abril, o ex-futebolista alfinetou:"O quão bom seria se todos os filhos pudessem passar esta data tão especial com seus respectivos pais. Feliz Dia dos Pais a todos os tipos de pais, seja pai biológico, pai de criação, pai que faz o papel da mãe, a mãe que faz o papel de pai”, continuou ele.

“Que pai seja sempre uma definição de quem cuida, de quem dá amor, de quem se preocupa… de quem ama. E nunca seja definido por um papel, ou por alguém”, finalizou o empresário.

Amaury Nunes manda recado em vídeo para o filho alegando que não pode vê-lo

O ex-esposo de Karina Bacchi, Amaury Nunes, compartilhou um vídeo nesta segunda-feira, 08, para mandar um recado no aniversário de cinco anos de Enrico Bacchi. Sem poder ver o filho, ele apareceu emocionado falando para o garoto uma declaração especial.

No registro, o ex-jogador lamentou por não poder ver o garoto após ter participado de todas as comemorações desde os 20 dias de vida dele. Ainda na publicação, ele falou para o garoto que as diferenças com a ex-mulher não influenciam em seu sentimento e que seu amor é atemporal. Ele ainda deixou em aberto para ele procurá-lo quando quiser.