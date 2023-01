Adriana Bombom comemora aniversário ao lado das filhas e marido

Atriz Adriana Bombom completa 49 anos e ganha festa surpresa antecipada da família no Rio de Janeiro

A atriz Adriana Bombom está completando mais um ano de vida neste domingo, 08, e celebrou a data especial ao lado da família!

Na noite deste sábado, 07, a repórter e apresentadora ganhou uma festa surpresa antecipada de familiares e amigos em um restaurante no Rio de Janeiro. Nas imagens, ela aparace ao lado de suas duas filhas, Thalita e Olivia Nobre, de 20 e 19 anos, respectivamente, do relacionamento com Dudu Nobre.

Usando um look todo preto, a famosa também surgiu ganhando carinho de seu marido, Adrien Cunha."A gente veio jantar e aí me aprontaram uma surpresa para mim", contou ela em seus stories no Instagram.

A festa de 49 anos de Bombom, que teve uma decoração florida em tons de rosa e vermelho e direito a um bolo com glitter, além de docinhos e balões, também contou com muita música e samba.

Confira as fotos do aniversário de Adriana Bombom:

Fotos: Fabrício Pioyani/Ag News

Adriana Bombom faz rara aparição ao lado das filhas

A apresentadora Adriana Bombom contou com suas companhias especiais ao marcar presença em um ensaio da escola de samba Grande Rio. Ela surgiu abraçada com as duas filhas, Olivia e Thalita, frutos do antigo relacionamento com o cantor Dudu Nobre.

As três apareceram deslumbrantes e mostraram que a beleza é de família! Adriana surgiu com um look vermelho e verde com decote até o umbigo para se jogar no samba. Enquanto isso, as filhas dela apostaram em looks vermelhos justíssimos.

