Filme de comédia com Linn da Quebrada chega aos cinemas

'Vale Night', que conta com a presença de Linn da Quebrada no elenco, estreia nos cinemas brasileiros

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 12h56

Na última quinta-feira, 17, chegou às telonas o filme Vale Night, uma comédia nacional que conta com a presença de ninguém menos que Linn da Quebrada (31)!

Intérprete da personagem DJ Pulga, a atriz vive uma aspirante a DJ que está em ascensão e tem uma forte atração por Linguinha, interpretado por Yuri Marçal.

A trama é protagonizada também por Pedro Ottoni e Gabriela Dias. Os dois são, respectivamente, Vini e Daiana, pais de primeira viagem que passam perrengues com o filho, ainda bebê.

Num dia que Daiana pega um ‘Vale Night’ para tirar uma noite de folga da maternidade, Vini acaba perdendo o filho durante um passeio e precisa recuperá-lo antes que sua amada descubra.

Atualmente, Linn da Quebrada é uma das participantes do BBB 22. Dentro da casa, a sister se envolveu numa recente confusão com Natália (22) após exagerarem na bebida durante a festa do líder.

Linn da Quebrada, Yuri Marçal e Pedro Ottoni em cena de Vale Night