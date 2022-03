BBB 22: Linn da Quebrada prevê show de Gloria Groove

No banheiro, especulando sobre a festa com outros brothers, Linn da Quebrada prevê show de Gloria Groove

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 22h10

Os artistas Gloria Groove (27) e Pedro Sampaio (24) vão comandar a próxima festa na casa do BBB 22!

Nesta sexta-feira, 04, os cantores estão confirmados na resenha, que contará com o tema baile funk e cenário e decoração com luzes de LED, caixas de som, com direito a set com câmera slow motion e até uma gaiola para os brothers dançarem.

No banheiro, conversando com outros brothers, Linn da Quebrada (31) adivinhou o show de Gloria Groove no reality. A sister só errou a data...

Os participantes especulavam sobre possíveis shows e Vinicius (23) cita Anitta. "Se fosse Anitta, misericórdia", comenta Jessilane Alves (26). "Acho que Anitta seria pra festa da Semifinal", opina o brother.

"Anitta e Gloria Groove", citou Lina, enquanto tomava banho."Acho que ela [Gloria] também vai ser semifinal. Porque as músicas do Big Brother são dela. 'Leilão' e 'A Queda'.""Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás...", canta a professora.

A Lina acredita que a @gloriagroove só vai fazer show na semifinal.



GALERA, PARECE QUE ELA TÁ SENTINDO. Imagina quando a GG entrar? 😎😎😎 pic.twitter.com/KOIeCQA7VU — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) March 4, 2022

Expectativa dos artistas

Antes de pisarem no palco do BBB 22, os artistas apareceram na redes sociais do reality e falaram sobre suas expectativas para a noite de hoje.

"Eu e Pedro Sampaio tamô invadindo pra transformar a festa numa uma verdadeira pista", disse a cantora. Pedro completou: "vai ser incrível, tô muito animado, muito empolgado e preparando várias novidades para vocês".