BBB 22: Após saída de Vyni, Linn da Quebrada questiona: ''Será que a gente está vendo tudo errado?''

Os brothers do quarto Lollipop ficaram bem abalados após eliminação de Vinicius e Linn da Quebrada se questionou sobre o jogo no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 07h18

Os brothers do quarto Lollipop ficaram muito abalados após a eliminação de Vinicius (23).

O bacharel em Direito deixou o reality na noite de terça-feira, 15, com 55,87% dos votos, em disputa contra Pedro Scooby (33) e Gustavo (31) no oitavo paredão do programa.

Eliezer (31) caiu no choro depois da saída de Vyni. Isolado no quarto Lollipop, o empresário recebeu apoio dos colegas e questionou: "Será que pode ser paredão falso?".

Em conversa com Eslovênia (25), Laís (30) e Linn da Quebrada (31), o brother sugeriu que colaborou para a eliminação do amigo. "A minha amizade atrapalhou muito ele aqui dentro", disse.

"Como a gente pode dizer que isso atrapalhou?", indagou Lina. "Será que pode ser um paredão falso? Pelo versinho [do Tadeu Schmidt], pela forma que foi o diálogo", continuou Eli.

Linn, então, se questiona se Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Paulo André estariam certos no jogo. "Será que a gente está vendo tudo errado?", indagou a cantora. "A gente aqui [no lollipop], sim. Você não", respondeu Laís.

"Vai ser muito pesado ficar aqui sem ele", lamentou Eliezer.

Natália (23) se aproximou para consolar seu affair no confinamento e disparou: "Então pode tirar todo mundo do jogo já, o prêmio já é deles". "Primeiro aqui [vão tirar]", rebateu Eslô. "A minha sensação é exatamente essa", concordou Eli. "É uma coisa óbvia", acrescentou Laís. "Parece que eu estou fazendo tudo errado, e as coisas vão acontecendo para confirmar", comentou Jessilane (26).

Confira o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Vyni:

"Chegou a hora e quando eu terminar, seremos 12. E olha quem temos no paredão: Vini, um fãzaço do BBB, Gustavo, o cara que estudou esse BBB e Scooby, um cara que só foi entender mesmo o BBB quando já estava aí dentro. Um cara que já pediu para votar em si mesmo, um cara que já pediu para vetar a si mesmo. Desses 3, quem jogou pior? Quem não conquistou o público a ponto de não seguir no programa? Quem não quis jogo? Qual é a forma certa de jogar? Seja qual for o estilo, uma coisa é fundamental: espontaneidade. O público percebe e o público tira. E sair é duro! Quem sai, deixa muita coisa pra trás...", começou falando.

"Uma dessas histórias está perto do fim. Agora imagina a frustração do Gustavo… imagina se o Gustavo sai? Impossível não lamentar aquela indicação atrapalhada… era pra ter indicado o Eli, se confundiu e indicou o Vini. Logo o Gustavo? Que entrou depois, que entrou com o jogo estudado perde a atenção no momento mais importante? Não tem como não pensar “e se fosse com o Eli?”. Imagina se o Vini saí agora? É pra pensar “poxa, não era nem pra eu estar nesse paredão” e tudo por causa de um tropeço do Gustavo. Será que foram os tropeços que definiram que sai hoje? Eu vou encerrar com uns versinhos. É uma versão que eu fiz para uns versinhos que fizeram muito sucesso pouco tempo atrás: 'Da tristeza, se fez alegria. E o sonho se fez um fato. Entrou no BBB, curtiu cada momento, achou o maior barato e apesar dos tropeços, nunca deixou de ser o grande orgulho do Crato'. Quem sai hoje é você, Vyni", finalizou o comandante da atração.