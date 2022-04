Livro tem heroína inspirada em povo indígena

Site: https://mukani.org/

Conteúdo de responsabilidade de Hoffman & Obrian Marketing O livro será lançado em versão digital e física, nos principais marketplaces, e em dois formatos trilíngues: português, inglês e hãtxa kuin, e espanhol, inglês e hãtxa kuin, mundialmente, no dia 19 de abril de 2022 – Dia do Índio – em parceria com a editora Inverso.

Para dar ainda mais vida a este universo, está sendo preparada uma trilha musical inspirada nele, com grandes nomes do heavy metal brasileiro, em que parte da arrecadação da venda, tanto física quanto digital, será repassada para Federação do Povo Huni Kui do Acre (FEPHAC), organização responsável por cuidar dos indígenas onde estão as tribos Huni Kuin.