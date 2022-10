Séries policiais francesas de sucesso estreiam novos episódios no canal AXN

Com investigações cada vez mais intrigantes, Candice Renoir e Bright Minds contam com fortes protagonistas femininas

11/10/2022

Mistérios e casos complexos a serem resolvidos. Os amantes desse tipo de trama já podem acompanhar as emoções da 8ª temporada de Candice Renoir e a 3ª de Bright Minds, duas séries francesas que retornam ao canal AXN, protagonizadas por mulheres, que aliam humor, drama e romance. Em ambas, temos personagens femininas fortes no comando das ações, tanto em sua vida profissional, quanto na pessoal, enfrentando desafios familiares, amorosos e com seus respectivos parceiros.



Candice Renoir, interpretada por Cécile Bois, vai mostrar a sensível recuperação de Antoine Dumas (Raphaël Lenglet) de sua amnésia, mostrando que já consegue lembrar de alguns pontos de sua vida. O casal Renoir e Dumas terá de começar do zero, dando-lhes uma nova chance para sua história de amor, tudo isso enquanto ela concilia seu trabalho na polícia e administra o crescimento dos filhos.



Bright Minds também atrai os fãs desse gênero. A série relata a parceria entre uma jovem com síndrome de Asperger e de memória única, Astrid Nielsen (Sara Mortensen), com a comandante Raphaëlle Coste (Lola Dewaere), em que uma complementa as habilidades da outra. Elas encontrarão ocorrências ainda mais enigmáticas do que antes, como teóricos da conspiração, uma comunidade indígena americana e os segredos de um mosteiro. Astrid, em particular, deve confrontar uma pessoa ligada à morte de seu pai.



Candice Renoir e Bright Minds vão ao ar todas as quartas-feiras, respectivamente às 21h e 22h, no canal AXN.