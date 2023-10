Tradição no agro com Kamila Laida

A sensibilidade de Kamila Laida: 'Sigo me atualizando para ser cada vez mais competente e valorizada'

Integrante da sexta geração de uma família de produtores rurais, Kamila Laida (33) leva no sangue a paixão pelo agronegócio. “Sou médica veterinária, filha, neta, bisneta e tataraneta de produtores rurais de Goiás. Não tinha como a fruta cair longe do pé...”, reflete Kamila.

No comando do Grupo Guimarães Aguiar, em Rio Verde, Goiás, ela lida com pecuária de corte, suinocultura (granja de suínos de engorda), silvicultura de eucalipto, além da produção de maravalha – raspas de madeira utilizada em forragens de animais e composteiras – de eucalipto. “Diversificamos as atividades para, em uma mesma área, produzir com responsabilidade e sustentabilidade, agregando valor à terra”, explica.

Junto dos pais e do marido, o engenheiro agrônomo José Mateus Kondo Santini, ela busca evoluir. “A mulher tem um olhar mais humano. Isso traz excelentes resultados.” À espera de seu primeiro filho, Kamila torce para que o agro permaneça como elo para as próximas gerações de sua família. “Sempre enfrentei os desafios da vida, mas esse é o mais especial deles”, afirma.