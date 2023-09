Persistência e múltiplas facetas de Aline Dalcin

Alice Dalcin afirma: ‘Sou uma mulher do campo que leva a importância do conhecimento

Pé na terra e muito conhecimento. Esses foram os ingredientes que impulsionaram a carreira de Aline Dalcin (41) na agropecuária. Mas seu talento não se resume somente ao campo: empresária, mentora, autora, pedagoga, terapeuta e comunicadora, ela transformou a vida de várias pessoas por meio de seus ensinamentos.

“Eu casei muito jovem e tinha uma vida simples na roça. Com muita determinação, eu trabalhei minha timidez e me tornei comunicadora. De uma mulher do campo, levo para o mundo a importância do autoconhecimento”, ressalta Aline, eleita do agropecuarista Ezequiel Dalcin.

Após a longa temporada auxiliando o marido, ela retomou os estudos e percebeu que poderia ir mais longe. “Minha história mostra que, sim, podemos ir muito além, não importa idade ou classe social,

basta nos conhecermos e persistirmos no que acreditamos”, frisa. Autora do livro Ser para Ter: 12 Passos para uma Vida Plena, ela aborda suas ferramentas para o sucesso pessoal. “Uma jornada de autoconhecimento”, resume ela, que atua com criação de gado de corte e lavoura de arroz, soja e trigo no Rio Grande do Sul. “Cresci em meio à natureza. Tenho muito amor pela terra”, diz Aline.

FOTOS: EVERTON DALBERTO