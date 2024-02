Pecuarista, Francine Taschetto rebate críticas e prova importância do agro

Formada em Medicina Veterinária, a pecuarista Francine Taschetto trabalha com o ciclo completo do gado

Dona de trajetória moldada pelo campo e pelo amor aos animais, Francine Taschetto (34) se firmou como uma figura de destaque no agronegócio. À frente da Fazenda do Angico, localizada em Bagé, no Rio Grande do Sul, a pecuarista driblou os medos e dificuldades da sucessão familiar e, com a irmã, se posicionou como uma autoridade no ciclo completo da pecuária.

“Para mim, o agronegócio é uma filosofia. Estamos perto da natureza e produzimos nossos próprios alimentos, na calmaria e tranquilidade do campo, cuidando e preservando para que as próximas gerações vejam nosso legado e façam de um jeito ainda melhor. Nós ajudamos a alimentar o mundo de uma maneira correta e digna”, declara ela, que também é médica veterinária.

Em busca de desmistificar as críticas enfrentadas pelo setor, Francine também se tornou uma voz ativa nas redes sociais, compartilhando sua jornada e promovendo uma visão mais positiva do agro. “As mulheres estão no agro para somar. Precisamos estudar, nos capacitar e evoluir. Tem sido uma jornada extremamente gratificante mostrar o lado mais doce, gentil e sustentável do agronegócio”, afirma ela, provando a força feminina no setor.

FOTO: ADILSON ROCINI