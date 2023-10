Chris Morais tem uma produção eficiente aliando sustentabilidade ambiental e financeira

Gado nelore, cavalos de hipismo e atenção ao Código Florestal: Chris Morais é exemplo que o respeito à natureza só melhora os lucros do empreendedor rural

A agropecuária sustentável é uma realidade cada vez mais presente no Brasil e os números mostram ganhos maiores em produtividade.

Christiane Nascimento de Morais, ou Chris como ela se apresenta, tem 44 anos e é engenheira civil de formação. Natural de São Paulo, diz com ênfase que “moro dentro da porteira, em Barretos (SP). Também recebi o título de cidadã honorária da cidade”.

Chris é uma produtora rural incansável na busca de novas técnicas que melhorem a cadeia produtiva na qual atua. Ela cria gado nelore em sua propriedade, o Aerorancho.

“Nas viagens internacionais que faço, eu sempre busco conhecer o agro naquele local para trazer conhecimentos”, diz revelando seu lado de estudiosa do setor. Modernizar é um conceito-chave em sua visão.

Ela explica que a agropecuária sustentável significa que o produtor obteve o certificado no Cadastro Ambiental Rural baseado no Código Florestal Brasileiro. O Aerorancho foi documentado como uma propriedade produtora de boas práticas na criação do gado e por manter intacta a área de bioma onde está localizada.

“O produto que vendo é de carcaça de nelore para frigoríficos. Tudo com certificado em todas as etapas da produção”, conta. E acrescenta que “usamos muita tecnologia e união na comunicação em todo o processo”.

O fator sustentabilidade é traduzido em números. Chris faz questão de ressaltar que nenhum animal de produção entra nos locais protegidos da propriedade. “Já nas áreas de criação, nós melhoramos a produtividade. Saímos de 0,5 unidade de animal para oito unidades de animal por hectare”. Tudo para cumprir os contratos bilaterais de exportação de carne bovina sustentável.

Chris ressalta a importância da presença feminina no setor. Esta participação não se resume às produtoras rurais. A mulher pode atuar de outros modos: sendo veterinária, agrônoma ou ainda uma jornalista especializada no agro.

Os bons exemplos devem sempre ser divulgados e “eles fazem a grande diferença. A gente consegue mostrar para o planeta que o Brasil produz quilos de carcaça com sustentabilidade preservando as nossas florestas”, afirma a produtora rural.

A criação de nelore não é a única atividade desenvolvida em sua propriedade. Ela cria cavalos brasileiros de hipismo, além de ter sido campeã brasileira no esporte. “Importei da Europa sêmen de campeão olímpico”, diz.

Ela também cria os cavalos brasileiros de hipismo

Chris é uma mulher atuante no agronegócio. Ela é a presidente da Câmara Pecuária do Estado de São e também embaixadora do Sudeste no Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, que irá acontecer nos dia 25 e 26 de outubro, em São Paulo.

Mesmo tendo grande destaque na agropecuária, ela mostra uma simplicidade genuína creditando tudo isto a “muito trabalho. Toda esta jornada tem outras pessoas envolvidas. Ninguém faz nada sozinho”.

E, resgatando um jeito interiorano de antigamente, Chris revela que o mais importante no trabalho é o “olho no olho, a confiança e a união das pessoas”.