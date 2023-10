Aliny Lacerda se entrega à pecuária com amor e perseverança

Aos 23 anos, Aliny Lacerda desmistifica a pecuária

Crescer no campo trouxe inúmeros desafios para Aliny Lacerda (23). Por outro lado, nenhum deles se compara ao aprendizado e a maturidade conquistados desde o início de sua jornada na pecuária. À frente da fazenda Estâncias Bruno, localizada em Seringueiras, Rondônia, a jovem lida com criação de gado. “Estar dentro desse meio é incrível demais, pois nós, produtores, somos responsáveis por alimentarmos e movermos o mundo”, diz ela.

Aliado ao trabalho no campo, Aliny ainda encontra tempo para atuar como influenciadora nas redes sociais. “Muitas pessoas não conhecem o trabalho do pecuarista. Meu desejo é combater as desinformações e fazer com que a sociedade conheça mais sobre a origem do alimento que chega à mesa, fazendo uma conexão entre o produtor e o consumidor final”, avalia ela.