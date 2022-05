Rodrigo Lombardi agradece apoio após testar positivo para a covid-19: "Não me sinto sozinho"

Nas redes sociais, o ator Rodrigo Lombardi agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo dos seguidores

Publicado em 16/05/2022

Rodrigo Lombardi(45) testou positivo para a covid-19!

Nesta segunda-feira, 16, o ator compartilhou no Stories do Instagram uma foto em que mostra o teste sinalizando que ele está com o vírus.

"Calma, Rodrigo. Vai passar. Paciência", escreveu ele, que atualmente está em cartaz em São Paulo com a versão brasileira do musical Sweeney Todd.

Mais tarde, Lombardi publicou uma foto no feed do Instagram e aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu após revelar que estava com covid-19.

"Passando pra agradecer o número de mensagens de carinho e deixei que tá tudo bem. Não me sinto sozinho. Já já tô de volta e aí…. bora trabaiá!", disse o artista na legenda.

Além do ator, Mariana Xavier (41) também revelou que está com covid-19. Neste último domingo, 15, a artista, que vive Marcelina em Minha Mãe é Uma Peça de Paulo Gustavo (1978-2021), compartilhou a foto de seu dedo em um oxímetro e falou sobre descobrir que está com a doença.

"Ontem cedinho testei positivo pra covid. Não vou mentir: fiquei arrasada. Chorei horrores! Não de medo, porque confio na minha saúde e nas 3 doses de vacina que tomei, mas de frustração por ter acontecido logo agora, num momento tão feliz da minha carreira, concluindo a primeira semana de um trabalho tão importante pra mim e com tanta gente envolvida!", desabafou.

