Eliana e o filho tomam a vacina contra a covid-19: ''Dia de emoção''

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 21h05

Dia muito especial para Eliana(48).

A apresentadora do SBT usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para contar aos seguidores que ela e o filho, Arthur Bôscoli (10), tomaram a vacina contra a covid-19.

Na publicação feita no feed do Instagram, Eliana contou que ela recebeu a terceira dose, já o filho, fruto de seu relacionamento com o produtor musical, João Marcelo Bôscoli (51), tomou a primeira.

"'Tô vacinado mãe'!! Obrigada a ciência e aos profissionais da área da saúde. Hoje foi um dia de emoção pra nós, tomei a terceira dose e meu filho foi vacinado contra a Covid-19. Só motivos para agradecer", comemorou a artista.

Os internautas comemoraram a imunização. "Que bom. Graças a Deus", disse uma seguidora. "Que alivio", comentou outra. "Que boa notícia, que Deus abençoe vocês", falou mais uma. "Viva! Muita saúde para todos vocês", desejou uma fã.

Além de Arthur, Eliana também é mãe de Manuela (4) fruto do relacionamento da apresentadora com Adriano Ricco (44).

