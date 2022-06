Elba Ramalho testa positivo pro covid-19 e cancela compromissos

Elba Ramalho cancelou alguns de seus compromissos juninos após ser diagnosticada com covid-19

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 16h55

Elba Ramalho (70) testou positivo para a covid-19.

Nesta terça-feira, 14, a cantora publicou em suas redes sociais um com comunicado oficial onde anuncia que foi diagnosticada com a doença e que precisa cancelar seus compromissos.

"Ao realizar um teste de rotina ontem, a cantora Elba Ramalho testou positivo para a covid-19. Embora os sintomas sejam leves, os próximos compromissos serão cancelados para que seja obedecido o atual protocolo de tratamento. Elba fará testes regulares até que seja comprovado que ela pode retomar as atividades com segurança", disse o comunicado publicado nas redes sociais da cantora.

Na legenda, ela lamentou que não poderá participar do Arraial da Arara, que acontece em São paulo: "Gostaria muito de participar hoje do Arraial da Arara, mas nesse momento não será possível. Nos vemos no baile ano que vem! Estou em isolamento e farei testes regulares para poder retomar as atividades com segurança, assim que possível".

"Obrigada a todos pelo carinho, compreensão e orações. Em breve estaremos juntos no palco novamente!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, mandando mensagens de apoio: "Já vai passar! Força!", disse um. "Desejamos que você se recupere logo!", escreveu outro. "Melhoras!", falou um terceiro.

Confira o comunicado oficial onde Elba Ramalho revela que está com covid-19: