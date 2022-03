Com Covid-19, IZA cancela show na quadra da escola de samba carioca Imperatriz

IZA afirmou nas suas redes sociais que está com sintomas leves e tomou as três doses da vacina contra a Covid-19

No último domingo, 6, IZA(31) foi ao seu Instagram informar seus seguidores de que testou positivo para Covid-19.

A cantora teve que cancelar seu show na quadra da escola de samba do Rio de Janeiro Imperatriz Leopoldinense. A escola de samba que teve Iza como sua rainha de bateria em 2020 comemorou seus 63 anos neste dia 6.

"A essa altura eu já estaria na correria me preparando para festejar esse aniversário junto dessa família que me abraçou com tanto carinho", começou Iza no texto divulgado em suas redes sociais.

Foi então que a jurada do The Voice revelou que havia testado positivo para a doença: "Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planeja. Infelizmente na última quinta-feira recebi o resultado positivo para Covid".

A artista ainda assegurou seus fãs que está bem, apenas com sintomas leves. "Graças a Deus, à ciência e as três doses da vacina tenho me recuperado bem cumprindo o isolamento em casa e com sintomas leves".

Nos comentários, os seguidores de Iza desejaram melhoras para a dona do hit Dona de Mim. "Melhoras rainha", escreveu uma fã. Outra seguidora escreveu: "Melhoras, se cuida e te amo". E outro fã desejou para IZA: "Melhoras e volte logo".

