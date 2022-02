Super sensual, Iza aposta em look verde e transparente em evento de Carnaval

Cantora Iza escolhe modelito verde e transparente em evento de Carnaval ao lado da escola Imperatriz

A cantora carioca Iza (31) se jogou no samba na noite deste sábado, 26, em um evento especial que aconteceu no Rio de Janeiro.

Ao lado da sua escola, a Imperatriz Leopoldinense, a jurada do The Voice Brasil esbanjou gingado e boa forma física na festa de abertura do Rio Carnaval.

Com uma fantasia super ousada e transparente, a famosa escolheu um modelito verde e fio dental que destacava os seus atributos físicos.

Poderosíssima, Iza cantou, sambou e agitou os ritmistas da agremiação que deverá desfilar na Marquês de Sapucaí no mês de abril deste ano.

