Beth Goulart testa positivo para a covid-19 e tranquiliza os fãs: "Estou medicada"

A atriz Beth Goulart revelou que testou positivo para a covid-19 e revelou como está se sentindo após o diagnóstico

Beth Goulart(61) revelou aos seguidores das redes sociais que testou positivo para a covid-19 nesta segunda-feira, 5.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos usando máscara e mostrando o teste com o resultado afirmativo e lamentou o diagnóstico. Ela também contou que já tomou as quatro doses da vacina e está sentindo apenas dor de garganta.

"Meus queridos tentei escapar o máximo que pude, mas a covid me pegou. Graças a Deus tomei as 4 doses da vacina. Muita dor de garganta, mas já estou medicada. Vou dando notícias", contou Beth na legenda da publicação.

Em seguida, a atriz pediu para que os seguidores continuem se protegendo contra a doença. "Protejam-se o vírus ainda está entre nós #covid #cuidese #protejase #vacinasim", completou ela, que recebeu o apoio dos internautas. "Se cuida", disse uma seguidora. "Vai passar. Hidrate-se e descansa", aconselhou outra. "Boa recuperação", falou uma fã.

Vale lembrar que Beth Goulart perdeu a mãe para a covid-19. A atriz Nicette Bruno faleceu aos 87 anos, em 2020, após ficar internada por quase um mês na Casa de Saúde de São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro.

Confira a publicação de Beth Goulart sobre o teste positivo para a covid-19:

