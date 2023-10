Will Smith e Jada Smith estão secretamente separados há sete anos

Jada Smith revelou em entrevista à 'People' que não tem planos de se divorciar e que eles ainda tentam descobrir como será o futuro do casamento

Jada Smith revelou em entrevista à "People" que ela e o marido, Will Smith estão secretamente separados há sete anos. O casal, que se casou em 1997, não tem planos de se divorciar e ainda está tentando descobrir como será o futuro de seu casamento.

"Temos feito um trabalho realmente pesado juntos. Acabamos de sentir um amor profundo um pelo outro e vamos descobrir como isso será para nós". A atriz explicou que eles estavam separados há seis anos antes do Oscar de 2022. Os dois são pais de Jaden, de 25 anos, Willow, de 22, e Trey, de 30.

Ela levou em consideração pedir o divórcio, mas nunca seguiu adiante. "Quando chegamos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que nós dois ainda estávamos presos à fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser."

No novo livro da atriz, Worthy, um capítulo intitulado “The Holy Joke, the Holy Slap, and Holy Lessons”, Jada fala sobre o episódio que aconteceu durante os Oscars de 2022. Após Chris Rock fazer uma piada com sua alopecia, seu marido Will Smith foi a sua defesa agredindo Chris em televisão ao vivo.

Em primeiro lugar, ela conta que, como muitos telespectadores em casa, não achava que fosse real. “Quando Chris ainda estava de pé, acreditei que minha observação era verdadeira: Haha, isso é uma peça teatral”, ela escreve.

“Tive minha própria premonição logo antes do incidente no palco do Oscar. Isso passou pela minha mente quando o rosto de Chris Rock apareceu na tela como um dos apresentadores daquela noite. Na verdade, meu estômago se apertou. Ele era conhecido por me atacar”, começou.

“Tentando ser otimista, disse a mim mesmo: Já passou muito tempo, é o Oscar, não há novos mal-entendidos e tenho certeza de que ele vai jogar bem. Mas outro pensamento foi: Ele não será capaz de se ajudar. Quando Chris apareceu para entregar um prêmio, fez algumas piadas, deu muitas risadas e, como fazem os quadrinhos, decidiu aproveitar seu tempo no palco, ele viu a mim e minha careca e improvisou: “Jada, eu te amo, GI Jane Dois , mal posso esperar para ver”, relembrou Jada.

“Na verdade, foi uma piada muito leve, como muitos expressaram, mas não era sobre mim. Fiquei frustrado porque a maioria das pessoas não consegue entender o quão devastadora a alopecia pode ser. Meu coração se partiu pelos muitos que vivem na vergonha. E agora o Oscar estava dizendo ao mundo que não havia problema em fazer piadas às custas de uma mulher que sofria de alopecia?", escreveu.

“Só quando Will grita de seu assento para Chris para “manter o nome da minha esposa fora da sua maldita boca” (...) Mesmo assim, não estou certo do motivo pelo qual Will está tão chateado. Vivíamos vidas separadas e estávamos lá como família, não como marido e mulher. Mas quando ouço Will gritar “esposa” no caos do momento, uma mudança interna de Oh s---. . . Eu sou a esposa dele! acontece instantaneamente”, conta.