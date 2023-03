Saiba onde Will Smith e Chris Rock estavam durante a cerimônia do Oscar, um ano após grande polêmica

Depois de um ano que ator Will Smith deu um tapa em Chris Rock, que apresentava o evento, saiba onde estavam os envolvidos na cerimônia de 2023

Neste domingo, 12, aconteceu a tão esperada cerimônia do Oscar 2023, e depois de um ano de uma das maiores polêmicas do evento: o tapa na cara que o ator Will Smith (54) deu na cara do comediante Chris Rock (58). Saiba onde estavam os dois protagonistas da briga:

Chris esteve presente na festa organizada pela revista Vanity Fair e pelo grupo Xeomin, em Miami, nos Estados Unidos. E segundo o jornal britânico Daily Mail, ele não esteve no evento em si. Já Will foi a uma apresentação do guru de bem-estar Jay Shett, junto de sua esposa Jada e sua sogra.

Para quem não lembra, após Chris Rock fazer uma série de piadas em 2022 envolvendo Jada, Will se dirigiu ao palco, onde o comediante fazia seu monólogo, e deu um tapa na cara dele. No mesmo dia, Smith ganhou o Oscar de melhor ator, mas acabou sendo banido da premiação por 10 anos pela atitude agressiva.

A ausência dos dois rendeu diversos memes nas redes sociais. “Se alguém nesse teatro cometer algum ato de violência em algum momento desta cerimônia, você vai ganhar o Oscar de melhor ator e a permissão de fazer um discurso de 19 minutos”, zombou o apresentador da noite, Jimmy Kimmel.

O apresentador e humorista Jimmy Kimmel fez uma piada envolvendo o Will Smith por conta do tapa que ele deu no Chris Rock na última edição do Oscars, mencionando vários atores/personagens que fariam parte da segurança se caso alguém fique bravo e tente usar a agressão. pic.twitter.com/u6CeDXlEtf — Nerdiario (@nerdiariobr) March 13, 2023

Não gostou?

A atriz Angela Bassett ficou com cara de poucos amigos ao ouvir outro nome para ganhador de melhor atriz coadjuvante no Oscar 2023. Jamie Lee Curtis, de 'Tudo, em Todo Lugar, ao Mesmo Tempo' levou a estatueta. Enquanto as outras competidoras da categoria (Kerry Condon, de Banshees of Inisherin, Hong Chau, por A Baleia, e Sthepanie Hsu, por Tudo Em Tudo Lugar ao Mesmo Tempo) sorriram, aplaudiram em pé e ovacionaram a estrela de 'Halloween', a atriz continuou com um rosto blasé, sentada e nem ao menos aplaudiu para fazer bonito para as câmeras que mostram a reação das indicadas.