Angela Bassett viraliza com reação após perder prêmio do Oscar

Atriz Jamie Lee Curtis levou o prêmio de atriz coadjuvante no lugar de Angela Bassett no Oscar 2023

A atriz Angela Bassett ficou com cara de poucos amigos ao ouvir outro nome para ganhador de melhor atriz coadjuvante no Oscar 2023. Jamie Lee Curtis, de 'Tudo, em Todo Lugar, ao Mesmo Tempo' levou a estatueta.

Enquanto as outras competidoras da categoria (Kerry Condon, de Banshees of Inisherin, Hong Chau, por A Baleia, e Sthepanie Hsu, por Tudo Em Tudo Lugar ao Mesmo Tempo) sorriram, aplaudiram em pé e ovacionaram a estrela de 'Halloween', Angela continuou com um rosto blasé, sentada e nem ao menos aplaudiu para fazer bonito para as câmeras que mostram a reação das indicadas.

Os internautas afirmaram que Angela foi 'roubada' e que seu papel como rainha em Pantera Nega 2 foi mais impactante que o de Jamie.

Um fato muito lembrado que também explicaria o mau-humor da atriz é ela ter se sentido injustiçada por não levar o Oscar quando realizou o papel da cantora Tina Turner em 1994 e era favorita para levar a estatueta.

No Twitter, a reação de Angela viralizou entre memes e inconformismo dos internautas.

Veja cena:

contagem de pixels movidos na reação da angela bassett 👇



pic.twitter.com/8N109zWafo — matty (@motomariquinha) March 13, 2023