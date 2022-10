Whindersson Nunes irá integrar elenco de filme inspirado em ‘Todo Mundo em Pânico’

Filme da influenciadora Sofia Santino conta com elenco cheio de personalidades da internet, além de Whindersson Nunes

O humorista Whindersson Nunes (27) fará parte do elenco do filme “Sexta-Feira 12”, produção da influenciadora Sofia Santino (21), que será inspirado no clássico de terror e comédia “Todo Mundo em Pânico”. O longa-metragem será lançado no dia 28 de outubro, e tem um elenco recheado de famosos da internet.

Além de Whindersson, o filme conta com Doarda, Ciclopin, Jean Luca, Sofia Espanha, Pablo Toneti, Anada, e outros nomes da internet atual, conhecidos pelo público jovem. O roteiro do filme é de Sofia Santino, junto com Ciclope e Gab Coppola, que também compõe o elenco.

Em entrevista para o Em Off, Sofia contou um pouco sobre o filme. “Eu, Ciclopin e o Gab sentamos para escrever juntos. Trabalhamos nesse roteiro durante alguns dias e deixamos fluir. Queríamos colocar piadas, shades e trabalhar nele sem nenhum impedimento. Fomos bem abertos em relação a isso. Foi basicamente eu, Caick, Gab, uma taça de vinho e as ideias surgindo para o roteiro”, conta a influenciadora.

Ainda na entrevista, Santino diz que “queríamos fazer um filme para o Halloween e eu queria também aproveitar que estou quase chegando aos 3 milhões de inscritos no YouTube. Em comemoração a isso, idealizamos ‘Sexta-Feira 12’, o maior projeto do meu canal até hoje e é um dos mais especiais”.

“Eu não sei como explicar a importância desse filme para mim e com certeza, para todos que participaram de alguma forma. Estamos com um elenco incrível, que arrasou muito em cada personagem e acho que a galera vai gostar de assistir”, completa.

A história, que conta com o humorista Whindersson Nunes no elenco, conta sobre Sofia Santino no papel de Rosa Quartz, uma das protagonistas, que precisa encarar seus medos para descobrir um mistério e tentar entender o que está acontecendo com para seus amigos estarem morrendo.

