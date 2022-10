Luísa Sonza e Whindersson Nunes voltam a se seguir nas redes sociais e surpreendem a web

Após Whindersson Nunes e Luísa Sonza se seguirem em rede social, web suspeita de reconciliação, mas o humorista nega

Redação Publicado em 13/10/2022, às 13h50

Nos últimos dias Luísa Sonza (23) e Whindersson Nunes (27) causaram alvoroço na web mais uma vez. O ex-casal voltou a se seguir em uma rede social e a web foi à loucura com uma possível reconciliação dos artistas.

Na terça-feira, 11, um fã percebeu que Luísa Sonza e Whindersson Nunes voltaram a se seguir nas redes sociais. Os dois foram casados e terminaram o relacionamento em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

Mas, os fãs que ficaram com eufóricos com uma possível volta do casal, logo foram respondidos por Whindersson, que mandou um recado através de seu perfil no Twitter: "Que namorando o que, sai fora", disse.

"Eu sou o cara mais solteiro do Brasil atualmente, segundo dados", completou em outro post na rede social.

Veja os post de Whindersson Nunes:

🚨AGORA: Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir no Instagram. — CHOQUEI (@choquei) October 11, 2022

Que namorando o que o sai fora — Whindersson (@whindersson) October 12, 2022