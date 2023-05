Você sabia? Filme de Paulo Gustavo bateu recorde impressionante

Filme Minha Mãe é uma Peça, protagonizado por Paulo Gustavo, mexeu com o cinema nacional e rendeu números surpreendentes

Considerado um dos grandes gênios da comédia brasileira recente, o humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021) se tornou popular pelos seus personagens inesquecíveis, mas também pela franquia Minha Mãe é uma Peça, o qual conseguiu bater um recorde impressionante.

O recorde envolvendo Minha Mãe é uma Peça foi batido no lançamento do terceiro filme da franquia, que aconteceu em 2019. Na época, a produção se tornou a maior bilheteria do cinema nacional, com R$ 143,9 milhões arrecadados.

Celebrado pela Downtown Filmes, produtora do longa, o número superou a própria franquia, que no filme anterior já havia atingido o topo do ranking nacional. Minha Mãe é uma Peça 2, lançado em 2016, havia arrecadado R$ 123,8 milhões.

"A mãe mais amada do Brasil tá tendo um troço aqui! Não poderia ser diferente, né?", disse a Downtown Filmes na época.

O último filme da franquia mostra Dona Hermínia, personagem interpretada por Paulo Gustavo, toda orgulhosa em meio a cerimônia de casamento de seu filho mais novo, Juliano.

Um detalhe que marcou o projeto, é o teor mais politizado da matriarca, que não fazia mais piadas gordofóbicas ou homofobicas em suas interações, diferente do que se pode acompanhar nos outros filmes.

Leia também: Mãe revela detalhes sobre testamento deixado por Paulo Gustavo: "Incrível"

Vale destacar que, apesar do alto número de arrecadação, Minha Mãe é uma Peça 3 teve público menor que filmes como Nada a Perder, Os Dez Mandamentos e Tropa de Elite 2, levando cerca de 9,1 Milhões de pessoas aos cinemas. Já os três filmes levaram mais de 11 milhões. A justificativa está no valor dos ingressos, que atualmente superam o de anos atrás.

Nesta segunda-feira, 15, a TV Globo reprisou o filme Minha Mãe é Uma Peça, no bloco da Sessão da Tarde. Mostrando que o filme tem apelo entre os brasileiros, a audiência chegou a bater mais de 13 pontos, algo incomum para o horário.