Você sabia? Cineasta mais rico do mundo é um brasileiro, diz ranking

Revista Forbes coloca o brasileiro Walter Salles Júnior como o cineasta mais rico do mundo

O cineasta Walter Salles Júnior conquistou o posto de cineasta mais rico do mundo no ranking da revista Forbes. A publicação informou que ele superou o cineasta George Lucas, que estava no posto de mais rico desde 2014.

A fortuna do cineasta brasileiro tem uma parte que envolve a sua herança familiar. Ele é filho de Walter Moreira Salles, fundador do Unibanco. Desde a morte do pai, as ações da empresa foram divididos entre o cineasta e seus irmãos e eles também herdaram a CBMM, líder na fabricação de nióbio. Recentemente, ele e um dos irmãos, João, cederam suas partes no Itaú Unibanco para os outros irmãos em troca das ações da XP. Com esse negócio, eles aumentaram ainda mais o patrimônio.

De acordo com a publicação, a fortuna de Walter é avaliada em US$ 5,5 bilhões – que é US$ 200 bilhões a mais do que a fortuna de George Lucas. Em sua carreira, ele ficou conhecido por ter dirigido os filmes Central do Brasil, de 1998, Abril Despedaçado, de 2001, Diários de Motocicleta, de 2004, e Na Estrada, de 2012.