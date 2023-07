Vencedora do Oscar, Jamie Lee Curtis revela motivo para entrar em novo filme da Disney: 'Fácil'

Em entrevista concedida à CARAS Brasil, Jamie Lee Curtis celebra papel em Mansão Mal Assombrada

Após vencer o Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel em Tudo, em Todo Lugar, ao Mesmo Tempo, a veterana Jamie Lee Curtis poderá ser vista novamente nos cinemas em Mansão Mal-Assombrada, novo longa-metragem da Disney que estreia nesta quinta-feira, 27. Fã do estúdio, ela revelou como surgiu a decisão de entrar no elenco do filme.

Em entrevista concedida com exclusividade à CARAS Brasil, Jamie Lee Curtis celebrou o papel de Madame Leota , personagem icônico da atração do parque temático da Disney, que serviu de inspiração para o filme. Ao longo da trama, sua personagem é libertada da bola de cristal que passou anos presa por Harriet (Tiffany Haddish).

"Madame Leota ficou presa em uma bola de cristal por muito tempo e foi solta por Harriet, uma jovem médium que eu me referiria como uma jovem Padawan, citando Star Wars --já que a Disney agora comprou a franquia. As duas se unem em uma bonita irmandade", explica ela.

A artista ainda revela ser fã da atração que inspirou o filme, revelando que já deve ter visitado o parque mais de 40 vezes. "Tem algo mágico sobre a Disney, nas atrações e nos membros da equipe. O mundo fora da Disneyland é duro, com uma vida difícil para a maioria das pessoas", acrescenta Jamie Lee Curtis.

Por fim, ela ainda conta ter ficado empolgada com a trama, tendo escolhido fazer parte do elenco sem pensar duas vezes. "Eu fiquei animada em interpretar esse papel icônico que faz parte da Disney desde 1969. Me lembro de ser uma criança e ver a Madame Leota na atração. Para mim foi muito fácil [decidir participar da produção]."

