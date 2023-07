Emocionada, Jamie Lee Curtis celebra nascimento do filho de Lindsay Lohan

A vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis já viveu mãe de Lindsay Lohan em filme adolescente; confira a reação da atriz ao saber do nascimento de Luai

Na última segunda-feira, 17, foi anunciado o nascimento do primeiro filho de Lindsay Lohan. Casada com o empresário Bader Shammas, a atriz deu luz a Luai e derreteu o coração de seus fãs. E até seus colegas de Hollywood se manifestaram sobre o acontecimento.

A atriz Jamie Lee Curtis celebrou a chegada do filho de Lohan ao mundo. Emocionada, a vencedora do Oscar de Melhor Atriz compartilhou uma foto ao lado da nova mamãe em seu Instagram. "Segunda-feira mágica! Minha filha do cinema acabou de me tornar uma avó do cinema. Bençãos para Lindsay e Bader pelo nascimento de Luai!", escreveu Jamie, em inglês, na legenda.

Curtis viveu a mãe de Lindsay Lohan no filme Sexta-Feira Muito Louca, de 2003. As duas continuam próximas e em breve irão reviver o seu papel no clássico filme adolescente, que ganhará uma continuação duas décadas após seu lançamento.

Nos comentários, os fãs foram a loucura com a homenagem. "Minha dupla favorita de atrizes da Disney! Eu amo Sexta-Feira Muito Louca e espero ver a sequência muito em breve", escreveu seguidora. "Parabéns, vovó do cinema", brincou fã.

Confira a publicação:

Lindsay Lohan mostra detalhes do quarto do filho

A atriz Lindsay Lohan encantou seus seguidores ao aparecer na reta final de sua gravidez. Poucos dias antes do nascimento do pequeno Luai, a estrela revelou como é o quarto do herdeiro em sua mansão em Dubai, nos Emirados Árabes.

Na publicação, a atriz apresentou o cantinho do bebê, que foi inspirado na praia. Todos os móveis fazem parte da sua primeira coleção de móveis para bebês, que foi completamente planejada por ela. "Tudo é feito a mão e é perfeito para qualquer pequeno em sua vida", escreveu Lindsay na legenda do álbum de fotos.

Em entrevista a revista Architectural Digest, Lindsay comentou sobre a escolha do tema para o quarto. "Eu me sinto tão em paz no oceano. Eu queria criar um espaço onde meu pequeno e eu pudéssemos compartilhar esse sentimento", confessou a atriz.

Na publicação podemos ver que o quarto apostou em um lindo mural desenhado, que conta com vários elementos presentes na praia. "Os aviões e os barquinhos foram instantaneamente clássicos, mas o efeito aquarela quase arco-íris parecia realmente novo e inesperado", comentou a atriz.