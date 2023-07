Grávida, Lindsay Lohan exibe a decoração do quarto de bebê do primeiro filho

Com a gestação avançada, Lindsay Lohan mostra detalhes do quarto de seu primeiro filho com tema encantador

Nesta sexta-feira, 12, a atriz Lindsay Lohan encantou seus seguidores com rara aparição grávida. A estrela está à espera de seu primeiro filho com o marido, Bader Shammas, com quem se casou em 2022. Agora, ela revelou como é o quarto do herdeiro em uma das casas da família.

Já com a gestação avançada, Lindsay apareceu de vestido branco e mostrou seu barrigão para seus seguidores. E aproveitando a ocasião, a atriz mostrou detalhes do quarto de seu filho em sua mansão em Dubai, nos Emirados Árabes.

Na publicação, a atriz apresentou o cantinho do bebê, que foi inspirado na praia. Todos os móveis fazem parte da sua primeira coleção de móveis para bebês, que ela própria ajudou a planejar. "Tudo é feito a mão e é perfeito para qualquer pequeno em sua vida", escreveu Lindsay na legenda da publicação.

Em entrevista a revista Architectural Digest, Lindsay comentou sobre a escolha do tema para o quarto. "Eu me sinto tão em paz no oceano. Eu queria criar um espaço onde meu pequeno e eu pudéssemos compartilhar esse sentimento", confessou a atriz.

Na publicação podemos ver que o quarto apostou em um lindo mural desenhado, que conta com vários elementos presentes na praia. "Os aviões e os barquinhos foram instantaneamente clássicos, mas o efeito aquarela quase arco-íris parecia realmente novo e inesperado", comentou a atriz.

Confira os detalhes do quarto:

Saiba mais sobre a gestação de Lindsay Lohan

Desde que anunciou a gravidez do 1° filho, em março deste ano, Lindsay Lohantem esbanjado beleza e compartilhado momentos radiantes da gestação, mas sem muitos detalhes. O site norte-americano TMZ informou que a atriz está esperando um menino. Ainda segundo o veículo, fontes próximas ao casal afirmam que Lindsay está muito perto de dar à luz ao bebê.

Grávida do executivo financeiro Bader Shammas, o parto de Lindsay será nos Emirados Árabes Unidos, com a presença da mãe e dos irmãos da atriz, que já estão aguardando no país. Vale lembrar que o casal mora em Dubai.

Para outro tabloide americano, US Weekly, uma outra fonte contou que a gravidez de Lindsay foi "incrível" e que atualmente o filho é a prioridade "número um" dela. "A gravidez dela foi tranquila e incrível", disse uma fonte à agência, o que ela deseja agora é "que o bebê esteja saudável".